Rekordjahr für die Füssener Bergwacht

Das hatte sich schon Mitte 2024 abgezeichnet: Die Füssener Bergwacht hat ein Rekordjahr an Einsätzen absolviert. 152 Einsätze der ehrenamtlichen Bergretter sind im vergangenen Jahr dokumentiert worden. Die bisherigen Rekordjahre waren 2011 und 2023 mit je 140 Einsätzen, heißt es in einer Pressemitteilung. Dass wieder ruhigere Zeiten auf die Bergwacht zukommen, ist in absehbarer Zeit nicht zu erwarten. Vielmehr werde „der stetig ansteigende Tourismus und der Drang vieler, auch von Einheimischen, in die Bergwelt zu entfliehen, weiterhin zu vielen Einsätzen führen“, teilt die Bergwacht mit.

