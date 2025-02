Füssens Finanzlage „deutlich günstiger“

Die Stadt Füssen hat ihren Haushalt für das laufende Jahr bereits genehmigt bekommen - so früh wie noch nie. „Während andere erst jetzt mit ihren Haushaltsberatungen beginnen, haben wir unseren Haushalt bereits Anfang Februar in der Hand. Das ist ein Erfolg, auf den alle Füssenerinnen und Füssener stolz sein können“, teilt Bürgermeister Maximilian Eichstetter dazu mit. Der harte Konsolidierungskurs scheint Früchte zu tragen: Die finanzielle Situation der Stadt stelle sich „gegenüber der Finanzplanung aus den vergangenen Jahren deutlich günstiger“ da, heißt es in der Genehmigung durch das Landratsamt Ostallgäu. Aber längst ist noch nicht alles eitel Sonnenschein: Die ohnehin überschuldete Kommune wird sich für ihre Mega-Projekte Schulen und Kitas weitere Millionenbeträge vom Kreditmarkt holen müssen - bis zum Jahr 2028 ist von 21,4 Millionen Euro die Rede. Daher stuft das Landratsamt die Haushaltslage der Stadt weiter „als äußerst angespannt“ ein.,

