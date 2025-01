„So kann's immer sein“: Forggensee-Flotte fährt ihren größten Gewinn ein

Genau 259.133 Euro und 87 Cent. Diesen Gewinn hat die Forggensee-Schifffahrt im Jahr 2023 eingefahren - der höchste Gewinn aller Zeiten in der Geschichte der städtischen Flotte. „So kann's immer sein“, meinte Bürgermeister Maximilian Eichstetter im Füssener Stadtrat, der einen so erfreulichen Jahresabschluss ohne Debatte einstimmig billigte. Insbesondere das neue gastronomische Bordkonzept („mehr Qualität, mehr Service“) komme bei den durchschnittlich 700 Fahrgästen an jedem der 137 Betriebstage gut an. Werkleiter Helmut Schauer hatte bereits in einer früheren Sitzung darauf verwiesen, dass die „familienfreundlichen Preise“ für einen guten Umsatz sorgten.

Heinz Sturm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Helmut Schauer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Forggensee Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis