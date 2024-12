Wenn das Glück vom Dach kommt

Es gibt in der Region nicht allzu viele Frauen, die den Beruf einer Kaminkehrmeisterin ausüben - man kann sie an einer Hand abzählen. Die 43-jährige gebürtige Bernbeurerin Isabella Ebentheuer ist eine der wenigen, die vor über 20 Jahren in die Männerdomäne eingedrungen sind. Die Schwierigkeiten, auf die sie als Frau beim Start in den Beruf gestoßen ist, und wie sie sich als Glücksbringerin fühlt, schilderte sie unserer Mitarbeiterin Heike Heel bei einem Gespräch.

