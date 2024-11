Steigen die Kita-Gebühren in Füssen um 40 Euro?

Dieses Thema dürfte für Zündstoff sorgen: Nach einem Jahr Pause sollen die Kita-Gebühren in Füssen neu berechnet werden. Was das bedeutet, ahnen Eltern von kleinen Mädchen und Buben wahrscheinlich längst. Angesichts des millionenschweren Defizits bei der Kinderbetreuung wird die überschuldete Stadt die Gebühren erhöhen. Doch wie hoch fällt der Anstieg aus? Bürgermeister Maximilian Eichstetter wirft eine Zahl in den Ring: 40 Euro pro Monat. Einen offiziellen Beschluss dafür gibt es aber bisher nicht. Der Widerstand vieler Eltern, aber auch der SPD dürfte ihm gewiss sein. Bereits bei den vergangenen Gebührenerhöhungen hatte es viel Kritik gegeben. Eichstetter kündigte an, die Elternbeiräte der Kitas in einem Gespräch über die Notwendigkeit einer Erhöhung informieren zu wollen.

