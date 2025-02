Edmund Martin nimmt den Hut, Daniel Solcher kommt

Das war nicht der übliche Wechsel an der Spitze einer Inspektion. Als Füssens Polizei-Chef Edmund Martin am Mittwochnachmittag seinen Abschied nahm, war der Sparkassen-Saal gespickt mit hochrangigen Persönlichkeiten, wie Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner hervorhob: Der frühere Bundesfinanzminister Theo Waigel, Christa von Thurn und Taxis, zahlreiche Führungskräfte der Polizei und Blaulichtorganisationen, Geistliche, (Kommunal-)Politiker sowie weitere Wegbegleiter seiner langen Karriere füllten den Saal. Nicht nur das freute Martin. „Ich kann jetzt ganz beruhigt in den Ruhestand gehen“, sagte er mit Blick auf seinen Nachfolger: Der Vize-Chef der Kripo Kempten, Daniel Solcher, wird ab März die Leitung der Inspektion übernehmen.

