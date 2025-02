Betrug auf dem Wohnungsmarkt: Polizei geht von hoher Dunkelziffer aus

„Die Masche mit falschen Wohnungsinseraten ist ein gängiges Phänomen und wird regelmäßig zur Anzeige gebracht“, sagt Matthias Linder, der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Füssen, zum Betrugsversuch mit einer Wohnung von Thomas Scheibel. Egal, ob als Schnäppchen zum Kaufen oder als ungewöhnliche Mietwohnung - immer wieder versuchen Kriminelle, so an Geld oder Daten von Wohnungssuchenden zu kommen. „Im Bereich der Polizeiinspektion Füssen können wir uns bislang jedoch glücklich schätzen“, sagt Linder: Denn die letzte der Polizei bekannte Tat vor dem Fall Scheibel wurde im Sommer 2024 angezeigt: „Auch hier erkannte der Geschädigte das falsche Inserat rechtzeitig, so dass es zu keinem Schaden kam.“ Allerdings räumt Linder ein., dass die Dunkelziffer „relativ hoch“ sein dürfte.

Wenn der vermeintliche Vermieter im Ausland ist

Vor allem in Großstädten - in denen der Wohnungsmarkt extrem angespannt ist - machen Betrüger Kasse mit schönen und ungewöhnlich günstigen (Miet-)Wohnungen. Nicht nur am Geld, sondern oft auch an den privaten Daten der Interessenten sind die Kriminellen interessiert. Verbraucherschützer warnen vor gängigen Betrugsmaschen, wie der Auslandsmache: Wenn der Besichtigungstermin vereinbart, teilt der „Vermieter“ mit, dass er selbst im Ausland ist. Er werde die Schlüssel per Post zuschicken - dafür wird allerdings eine Vorabzahlung fällig. Wer hier zahlt, erhält natürlich keinen Schlüssel.

Oft wollen die Betrüger auch die Daten der Interessenten abgreifen

Ein andere Mansche: Wenn eine Wohnung heiß begehrt ist, nehmen Betrüger eine Gebühr dafür, Interessenten zu einer Wohnungsbesichtigung einzuladen. Die Besichtigung findet anschließend natürlich nicht statt. Eine weitere Betrugsmasche sind Phishing-Emails, bei denen Betrüger die Interessenten auffordern, auf einen Link zu klicken oder ein angehängtes Dokument zu öffnen. Dabei werden die Daten der Interessenten abgegriffen oder Schad-Software auf deren Computern installiert. Auch eine Kopie des Personalausweises sollten die Interessenten auf keinen Fall einfach verschicken, da ihre Identität für illegale Geschäfte genutzt werden kann.

Noch keine heiße Spur im Füssener Fall

Im Fall Scheibel laufen die Ermittlungen noch, haben bislang aber noch zu keiner heißen Spur geführt, sagt der stellvertretende Polizei-Chef Linder.. So wurde unter anderem eine Handynummer überprüft - das Handy hatten die Betrüger aber unter falschem Namen angemeldet. „Die Erfahrung zeigt, dass die Täter in der Regel immer mit falschen Personalien arbeiten“, so Linder. Übermittelte Ausweisfotografien stammen meistens von anderen Geschädigten, Handynummern werden auf falsche Personalien zugelassen und bei Kontoinhabern handelt es sich um Finanzagenten.