Stadtbibliothek wird bis 2026 zur Open Library

Auch einmal am Samstag oder Sonntag oder unter der Woche am späten Abend in aller Ruhe in der Stadtbücherei Füssen stöbern – das ist bislang undenkbar, da für eine solche Ausweitung der Öffnungszeiten das Personal fehlt. Künftig wird man zu solchen Zeiten aber kein Fachpersonal in der Bibliothek benötigen: Das schon länger diskutierte Projekt Open Library soll in den Jahren 2025/26 umgesetzt werden, beschloss der Stadtrat. Nutzern wird es dann dank moderner Technik ermöglicht, außerhalb der regulären Öffnungszeiten ohne Personal Zugang zur Stadtbibliothek zu bekommen und Medien ausleihen zu können. „Endlich ist es so weit“, freute sich Bürgermeister Maximilian Eichstetter im Kommunalparlament.

