Eltern in Füssen müssen bald höhere Kindergarten-Gebühren zahlen

Eltern, der Nachwuchs in Füssen einen Kindergarten besucht, müssen in den beiden kommenden Jahren tiefer in die Tasche greifen: Immer zum September steigen die monatlichen Gebühren 2025 und 2026 um jeweils 20 Euro. Die Erhöhungen hat der Füssener Stadtrat ohne große Aussprache einstimmig gebilligt. Bürgermeister Maximilian Eichstetter hatte sie vorab mit den Leiterinnen der Kindergärten und den Vertretern der Elternbeiräte besprochen. Es sei ein „sehr positives“ Gespräch gewesen, sagte der Rathaus-Chef im Kommunalparlament. Die Eltern hätten nun eine Planungssicherheit bis zum 1. September 2027.

