Nach nur 13 Jahren Kita-Dach sanieren

Im Mai 2012 war eine kleine Prozession in Füssen zu beobachten: Begleitet von ihren Erzieherinnen gingen 73 Knirpse, jeder sein Lieblingsspielzeug tragend, die wenigen Meter vom alten Kindergarten an der Augustenstraße in die nigelnagelneue Kita Schatztruhe. Fast 13 Jahre ist das her. Kein Alter für ein Gebäude sollte man meinen. Umso genervter reagierten nun Füssener Kommunalpolitiker, als eine Dachsanierung bei der Kita im Stadtrat besprochen wurde. Sie kritisierten erhebliche Versäumnisse bei den damals Verantwortlichen.

