Das Duo Farbton sorgt für ein gelungenes Saisonfinale der Kaisersaal-Konzerte in Füssen

Das Duo Farbton mit Pianistin Elisaveta Ilina und Schlagwerker Sönke Schreiber hat für ein gelungenes Saisonfinale der Kaisersaal-Konzerte im Füssener Barockkloster St. Mang gesorgt. Den ersten Konzertteil gestaltete es mit zeitgenössischen Werken von Steffen Wick, Casey Cangelosi, Evelyn Glennie und George Gershwin sowie einem eigenen Stück. Mit den vielfältigen Facetten des besonderen Instrumentariums und den intensiven Klangfarben und warmen gewirbelten Akkorden der Marimba faszinierten die beiden das neugierige Füssener Publikum.

Promenaden führen von einem Bild zum anderen

Das bunte und klangvolle Werk „Bilder einer Ausstellung“ von Modest Mussorgsky war das zentrale Stück des Abends. Ausgehend von der ursprünglichen Fassung für Klavier solo hat das Duo in seinem Arrangement für Klavier und Schlagwerk seine Klangvorstellung eindrucksvoll umgesetzt. In ihrer charmanten Moderation leitete Elisaveta Ilina die Aufmerksamkeit auf die Promenaden, als die spannendsten und faszinierendsten Elemente des Werks, die von einem Bild zum anderen führen und für die atmosphärische Stimmung verantwortlich sind. Spielerische Leichtigkeit und bedrückende Schwere wechselten sich ab und ließen eigene Bilder in den Köpfen der Zuhörerinnen und Zuhörer entstehen. Dieses eindrückliche Werk ließ keine Zugabe zu und wirkte auf dem Heimweg lange nach.

Nun folgt das Festival „Vielsaitig“

Info: Vom 3. bis 10. September ist der Füssener Kaisersaal Schauplatz des Festivals „Vielsaitig“, das heuer unter dem Motto „Resonanzen“ steht. Infos unter www.stadt-fuessen.de/kultur/festival-vielsaitig.