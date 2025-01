Ein Jahr voller Baustellen

Ein alljährlicher Brauch der Gemeinde Roßhaupten ist der Neujahrsempfang, zu dem Bürgermeister Thomas Pihusch und Pfarrer Hans-Ulrich Schneider am Sonntagvormittag einluden. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger sowie die lokalen Vereinsvorstände und weitere Gäste waren der Einladung in den Gemeindesaal gefolgt. Musikalisch begleitet wurde der Empfang im Gemeindesaal vom Trio „Just for Fun“.

