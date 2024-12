Die vermehrt auftretenden Starkregenereignisse stellen Flüsse und Bäche in Halblech vor große Herausforderungen. Sie sollen Hochwasser ableiten und gleichzeitig keine Schäden verursachen. Zu diesem Thema sprach nun Martin Mohr, Sachgebietsleiter Wasserbau und Gewässerentwicklung vom Wasserwirtschaftsamt Kempten in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Halblech.

