Geplantes A7-Abfahrverbot: Was denken die Betroffenen in Nesselwang und Pfronten?

Diskussion um Durchfahrverbote

A7-Abfahrtverbot noch vor Weihnachten? Das sagen die Betroffenen dazu

Ein Durchfahrverbot soll die Bewohner der Ostallgäuer A7-Anrainergemeinden künftig vor Ausweichverkehr schützen. Was die Betroffenen von dieser Entscheidung halten.
Von Sabrina Kreisle
    • |
    • |
    • |
    Bei Stausituationen auf der A7 sollen Autofahrer künftig nicht abfahren, sondern auf der Autobahn bleiben. Was sagen Anwohnerinnen dazu?
    Bei Stausituationen auf der A7 sollen Autofahrer künftig nicht abfahren, sondern auf der Autobahn bleiben. Was sagen Anwohnerinnen dazu? Foto: Benedikt Siegert / Sabrina Kreisle

    Nach monatelangen Diskussionen und wachsendem Unmut in der Bevölkerung soll das Abfahrtverbot auf der A7 im südlichen Ostallgäu bald kommen. An einem Runden Tisch in Füssen wurde Ende September beschlossen, die Verbote „schnellstmöglich umzusetzen“ – womöglich schon zur Weihnachtszeit. Ziel ist es, ähnlich wie im benachbarten Tirol oder im Landkreis Rosenheim bei Stau auf der Autobahn in Richtung Süden oder vor dem Grenztunnel die betroffenen Orte Nesselwang, Pfronten und Füssen vor dem massiven Ausweichverkehr zu schützen.

