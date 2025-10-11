A7-Abfahrtverbot noch vor Weihnachten? Das sagen die Betroffenen dazu

Nach monatelangen Diskussionen und wachsendem Unmut in der Bevölkerung soll das Abfahrtverbot auf der A7 im südlichen Ostallgäu bald kommen. An einem Runden Tisch in Füssen wurde Ende September beschlossen, die Verbote „schnellstmöglich umzusetzen“ – womöglich schon zur Weihnachtszeit. Ziel ist es, ähnlich wie im benachbarten Tirol oder im Landkreis Rosenheim bei Stau auf der Autobahn in Richtung Süden oder vor dem Grenztunnel die betroffenen Orte Nesselwang, Pfronten und Füssen vor dem massiven Ausweichverkehr zu schützen.
Diskussion um Durchfahrverbote
