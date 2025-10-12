Diskussion um Durchfahrverbote A7-Abfahrtverbot noch vor Weihnachten? Das sagen die Betroffenen dazu

Ein Durchfahrverbot soll die Bewohner der Ostallgäuer A7-Anrainergemeinden künftig vor Ausweichverkehr schützen. Was die Betroffenen von dieser Entscheidung halten.