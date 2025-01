Einst fuhr sie die größten Lastwagen: Gertrud Körbl feiert in Eisenberg-Speiden ihren 90. Geburtstag.

Einst fuhr sie die größten Lastwagen. Jetzt feiert Gertrud Körbl in Eisenberg-Speiden bei bes­ter Gesundheit im Kreis ihrer Familie ihren 90. Geburts­tag. Die Jubilarin ist in der Eisenberger Einöde Gschrift mit insgesamt fünf Geschwistern auf­gewachsen und hat im Jahr 1957 Josef Körbl geheiratet. Gemeinsam mit ihm hat sie 1962 in der Gemeinde Eisenberg ein Fuhr- und Baggerunter­neh­men aufgebaut, das gut florierte. Sie unterstützte ihren Mann dabei nicht nur bei der Büroarbeit, sie erwarb auch den Lkw-Führerschein und steuerte die größten Lastwagen zu und von den Baustellen. Ihrem Mann stand sie in allen Lebenslagen tatkräftig zur Seite. Die Firma übergaben Gert­rud und Josef Körbl, die inzwischen seit 67 Jahren eine vorbildliche Ehe führen, mittlerweile an ihren Sohn Josef und dessen Frau Beate, die das Geschäft erfolgreich weiter­führen.

