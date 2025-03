Nach Insolvenz: Wie geht es mit Trachten Gössl in Füssen weiter?

In Rottach-Egern am malerischen Tegernsee, in München direkt an der Residenz und in Füssen mitten in der Fußgängerzone: Die Orte, an denen das Salzburger Trachtenlabel Gössl seine Geschäfte betreibt, sind exklusiv. Mindestens ebenso exklusiv sind auch die Textilien, die dort vertrieben werden. Doch offenbar ging das Geschäftsmodell zuletzt nicht mehr auf. Gössl musste Insolvenz anmelden.

