Filmcircle Breitenwang gelingt mit einem Dokumentarfilm über Leni Riefenstahl der große Wurf

Sie ist 97. Gibt dem Regisseur Heinrich Breloer noch ein Interview für dessen Doku „Speer und er“. Vor dem Dreh greift sie zum Spiegel. Und sagt: „Das geht so nicht! Die Falte muss weg!“ Vielleicht ist das eine der Schlüsselszenen in Andreas Veiels Film „Riefenstahl“, der nun beim Filmcircle in Breitenwang zu sehen war. Wollte die berühmte Regisseurin, Schauspielerin und Fotografin stets nicht nur die Falten aus dem Gesicht geschminkt wissen, sondern auch die dunklen Seiten aus ihrem Leben?

Lassen sich Künstler und Werk trennen?

Schon seit Jahren besitzt das Special „Dokumentarfilme“ des Filmcircles Breitenwang einen hervorragenden Ruf. Und heuer ist den Programmmacherinnen Sabina Beirer und Daniela Sulik einmal mehr ein großer Wurf gelungen: Die von Sandra Maischberger produzierte und auf einer Unmenge von Materialien aus Riefenstahls Nachlass (in sage und schreibe 700 Kisten gesammelt) beruhende Doku lässt fast unweigerlich die uralte Streitfrage aufkommen, ob man Künstler und Werk voneinander trennen kann. Die Meinung der Mehrheit lautet: „Nein“. Doch die letzten 58 Jahre ihres Lebens vertrat Leni Riefenstahl vehement die gegenteilige Auffassung. Nicht nur zu Hause im stillen Kämmerlein in Pöcking am Starnberger See, sondern auch öffentlich: In vielen Talkshows und Interviews (auch in den USA) wurde sie nicht müde zu betonen, ihr sei es stets nur „um die Schönheit des Objekts“ gegangen.

Auch beim Parteitag will sie nur dokumentiert haben

Daher sah sie ihre Fotos der Menschen aus dem sudanesischen Volk der Nuba, die ihr ein Vierteljahrhundert nach Kriegsende quasi ein künstlerisches Comeback bescherten, auch als „logische Entwicklung meiner beruflichen Tätigkeit“. Schon vor der Spruchkammer Freiburg hatte sie im Rahmen des Entnazifizierungsverfahrens im Dezember 1949 versichert: „Es lag mir fern, für die NSDAP Propaganda zu betreiben.“ Was angesichts ihrer beiden Auftragsarbeiten zu den NSDAP-Parteitagen 1933/34 nur schwer nachvollziehbar scheint, auch wenn sie aus ihrer Sicht „nur das Geschehene dokumentiert“ habe. Es folgte indes ein erstaunliches Urteil: Wie Millionen andere wurde sie lediglich als „Mitläufer“ eingestuft.

Für die Opferrolle sind ihre viele Deutsche dankbar

Denen sprach sie offensichtlich aus dem Herzen, als sie im Oktober 1976 in der WDR-Talkshow „Je später der Abend“ gemeinsam mit ihnen in die Opferrolle schlüpfte und behauptete, die Deutschen hätten von den Nazi-Verbrechen so gut wie nichts gewusst und seien, als sie nach dem Krieg davon erfahren hätten, „so erschüttert gewesen, dass sie nie wieder gesund werden können“. Das brachte ihr sackweise Fanpost und begeisterte Anrufe ein, die sie auf Tonband aufzeichnete und ebenso wie die Briefe fein säuberlich archivierte – für Regisseur Veiel eine wahre Fundgrube. Mit vielen akribisch recherchierten Details wie diesen macht der Filmemacher klar, dass es Leni Riefenstahl wohl um nichts so sehr gegangen ist wie um ihr eigenes Selbstbild: Sie habe stets versucht, zu inszenieren, „was von ihr erinnert und was vergessen werden soll“. Zehn Jahre saß sie etwa über ihren Memoiren, die erschienen, als sie 85 Jahre alt war. Zuvor hatte sie sich mit Hitlers Lieblingsarchitekt Albert Speer intensiv darüber ausgetauscht, was sie denn an Honorar so verlangen könne. Dessen „Erinnerungen“ aus dem Jahr 1969 waren weltweit ein Bestseller.

Die junge Leni trifft die alte

Eine grandiose Passage dieser Doku ist da auch, wie Veiel mehrfach die junge Skifahrerin Leni aus einem Film der 1920er-Jahre mit einer Amateurfilm-Sequenz der älteren Dame, die über eine Piste im Allgäu gleitet, gegen schneidet. Fährt sie da sich selbst hinterher? Oder etwa vor sich selbst davon?