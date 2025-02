Füssen: Lkw-Fahrer offenbar jahrelang ohne Führerschein unterwegs

Jahrelang war ein Lkw-Fahrer offenbar ohne zulässigen Führerschein in Europa unterwegs. Der Mann ging der Bundespolizei bei einer Grenzkontrolle am Freitag, 14. Februar, am Grenztunnel bei Füssen ins Netz.

Die Polizisten stoppten demnach am späten Abend einen in Italien zugelassenen Sattelzug. Der algerische Fahrer händigte den Beamten zur Überprüfung die Fahrzeugpapiere, seinen gültigen Reisepass sowie italienischen Aufenthaltstitel und Führerschein aus. Dabei bemerkten die Polizisten allerdings, dass der Führerschein gefälscht war.

Kontrolle bei Füssen: Lkw-Fahrer jahrelang ohne Führerschein unterwegs

Bei der anschließenden Ermittlung wurde zusätzlich klar, dass der Mann keine Fahrerlaubnis für die nötige Fahrzeugklasse besaß - und darüber hinaus auch alle anderen Fahrerlaubnisklassen bereits seit über sieben Jahren nicht mehr gültig waren.

Als die Beamten den 50-Jährigen darauf ansprachen, gab dieser ihnen seinen deutschen Führerschein. Auch hier waren die befristeten Fahrerlaubnisklassen bereits abgelaufen. Der Mann fiel, wie sich herausstellte, bereits in der Vergangenheit wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auf.

Mehrfache Anzeigen und Einreiseverbot:

Der 50-Jährige muss sich nun wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Weil er damit Straftaten begangen und somit sein Reiserecht mit dem italienischen Aufenthaltstitel verwirkt hat, erhält er außerdem eine Anzeige wegen unerlaubter Einreise. Der 50-Jährige, der nach Polizeiinformationen in Südtirol wohnt, musste bei den Polizisten eine Sicherheitsleistung von 200 Euro hinterlegen und

Zudem verhängten die Bundespolizisten ein vierjähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland gegen den Wiederholungstäter und konfiszierten das gefälschte Dokument. Nachdem der Mann Fahrzeugschlüssel und -papiere abgegeben hatte, wurde er am nächsten Morgen mit dem Zug nach Österreich zurückgeschickt.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist die A7 im Allgäu

Strecke: Die A7, offiziell Bundesautobahn 7 führt quer durchs Allgäu, vom Grenztunnel bei Füssen im Süden bis Fellheim nördlich von Memmingen.

Strecke außerhalb des Allgäus: Vom Allgäu führt die A7 über Ulm, Würzburg, Kassel, Hannover und Hamburg bis nach Flensburg an die dänische Grenze, also von Süden bis ganz in den Norden.

Länge im Allgäu: Von Füssen bis Höhe Fellheim schlängelt sich die A7 knapp 83 Kilometer durchs Allgäu.

Länge gesamt: Die A7 ist mit 962,2 Kilometern die längste deutsche Bundesautobahn sowie die zweitlängste durchgehende nationale Autobahn Europas.

Ausbau: Die A7 ist weitestgehend vierspurig, teils auch sechsspurig ausgebaut.

Verkehr: Auf einigen Abschnitten der A7 sind täglich über 100.000 Fahrzeuge unterwegs.