Verkehrsinfarkt im Allgäu durch Bauarbeiten am Brenner? Das sagt die Polizei

Nur noch wenige Tage, dann wird die Brennerautobahn zum Nadelöhr. Auf 1,8 Kilometern ist sie wegen der Bauarbeiten an der Lueg-Brücke größtenteils nur noch einspurig befahrbar. Die Auswirkungen reichen bis in deutsche Grenzregionen. Auch das Allgäu könnte damit betroffen sein. Das bayerische Innenministerium hat deshalb einen Expertenkreis einberufen, der die Lage auf den Straßen im Auge behalten soll. Mit dabei sind Vertreter der Bezirksregierungen, der Autobahn GmbH, der Landratsämter und der Polizei. In einem internen Papier, über das unsere Redaktion Anfang Dezember berichtet hatte, war die Rede von kilometerlangen Staus, Totalsperrungen wichtiger Grenzübergänge und Ausweichverkehr, der die ganze Region lahm legen könnte.

