Als nördliches Bollwerk Tirols wurde die Burg Ehrenberg einst errichtet. Insofern passt der Name des Vereins, der sich seit Kurzem dort der mittelalterlichen Kampfkunst widmet: Grenzwacht. Am Samstag, 30. November, feiert der Klub unter dem Motto „Süßer die Helme nie klingen“ mit den ersten Ehrenberger Turniertagen Premiere in der Öffentlichkeit.

