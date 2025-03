Festspielhaus Füssen wird 25: „König Ludwig wäre stolz auf Euch!“

Es war eine große und illustere Geburtstagsgesellschaft mit Spuren von Hochadel, die am Sonntag das 25-jährige Bestehen des Festspielhauses Neuschwanstein in Füssen feierte. Weitere Events folgen, kündigte Eigentümer Manfred Rietzler an. Als Nächstes gebe es am 16. Mai zur Wiederaufnahme des Musicals „Ludwig2“ einen Staatsempfang mit dem bayerischen Kunstminister Markus Blume. Angesichts der laut Rietzler „nicht einfachen Jugend“ des Hauses mit mehreren Insolvenzen habe man schließlich Grund zu feiern. „Manchmal dauert es einfach, bis so große Projekte ihren Platz finden“, meinte Rietzler, bescheiden seinen eigenen Anteil am Erhalt des Hauses verschweigend.

