Gegen den Trend

Überall im Königswinkel steht das Thema derzeit in den Gemeinderäten auf der Tagesordnung: Die Grundsteuer. So jetzt auch in Rückholz. Doch im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen wird es hier keine Erhöhung geben. Im Gegenteil: Der Hebesatz für die landwirtschaftliche Grundsteuer A wird gesenkt, der für die Grundsteuer B bleibt gleich. Das hat jetzt der Gemeinderat einstimmig entschieden.

Anton Reichart Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rückholz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kommune Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis