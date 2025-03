Pioniere bei der Verbraucherbildung

Sie beschäftigen sich mit Themen wie „Werbetricks? Wir checken's!“ und „Fast Fashion? So machen wir es besser!“: Am Gymnasium Füssen beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler der 8., 9. und 11. Jahrgangsstufe intensiv mit Verbraucherbildung - und das mittlerweile seit zehn Jahren. Als Pionierschule für die Verbraucherbildung in Bayern ist das Gymnasium unlängst ausgezeichnet worden. Wie die Jugendlichen von diesem Angebot profitieren.

