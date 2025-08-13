Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Füssen
Icon Pfeil nach unten

Haus Mosaik in Füssen: Lebenshilfe will mit Heilpädagogischer Tagestätte eine Versorgungslücke schließen

Haus Mosaik

Lebenshilfe plant in Füssen neue Tagesstätte für Kinder mit besonderen Bedürfnissen

Die Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren will mit einer Heilpädagogischen Tagesstätte in Füssen eine Lücke schließen. Dafür bekam sie jetzt das Ja des Bezirks.
Von Alexandra Decker
    • |
    • |
    • |
    So soll das Haus Mosaik aussehen, das im Füssener Westen gebaut wird. Einziehen wird dort auch eine neue Heilpädagogische Tagesstätte für Vorschulkinder.
    So soll das Haus Mosaik aussehen, das im Füssener Westen gebaut wird. Einziehen wird dort auch eine neue Heilpädagogische Tagesstätte für Vorschulkinder. Foto: Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren

    Die Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren will in Füssen eine Lücke schließen und plant im neuen Haus Mosaik eine Heilpädagogische Tagesstätte (HPT) für Vorschulkinder. Dieses Vorhaben ist nun einen Schritt weiter. Es wurde bei einer Bezirkstagessitzung einstimmig bewilligt. „Der Bedarf ist in Füssen vorhanden“, sagte eine Sprecherin des Bezirks Schwaben zu den Gründen für die Zustimmung. Er steige insgesamt in den vergangenen Jahren erkennbar an, heißt es auch in den Sitzungsunterlagen. Bei der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren hätten sich bereits Wartelisten gebildet.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden