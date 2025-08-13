Lebenshilfe plant in Füssen neue Tagesstätte für Kinder mit besonderen Bedürfnissen

Die Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren will in Füssen eine Lücke schließen und plant im neuen Haus Mosaik eine Heilpädagogische Tagesstätte (HPT) für Vorschulkinder. Dieses Vorhaben ist nun einen Schritt weiter. Es wurde bei einer Bezirkstagessitzung einstimmig bewilligt. „Der Bedarf ist in Füssen vorhanden“, sagte eine Sprecherin des Bezirks Schwaben zu den Gründen für die Zustimmung. Er steige insgesamt in den vergangenen Jahren erkennbar an, heißt es auch in den Sitzungsunterlagen. Bei der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren hätten sich bereits Wartelisten gebildet.

