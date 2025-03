Nach einem weiteren Schicksalsschlag finden Maddox und Miles Marsollek Unterstützung in Füssen

Im vergangenen Herbst begeisterten die beiden hochbegabten jungen Musiker Maddox und Miles Marsollek aus der Nähe von Berlin ihr Publikum bei einem Auftritt in der restlos gefüllten Füssener Christuskirche. Danach ereilte die Familie ein Schicksalsschlag: Ihr Patenonkel, der bislang den Löwenanteil der Kosten ihrer Ausbildung trug, starb. „Es ist schon der vierte Schicksalsschlag in vier Jahren“, erzählt Simone Marsollek, die Mutter der mittlerweile elf und neun Jahre alten Musiker. Sie haben zuvor bereits eine Tante, ihren Vater und ihren „Ersatz-Opa“ verloren. Nach dem Tod ihres Patenonkels und Förderers muss ihre Mutter neben der logistischen Herausforderung, sie zu ihren diversen Kursen und Auftritten zu bringen, auch für die Finanzierung der anspruchsvollen Ausbildung der beiden Hochtalente alleine aufkommen. Zurzeit trage sie das noch aus Reserven, erzählt Simone Marsollek. „Doch die sind irgendwann erschöpft.“

Unterricht bei Professor in Augsburg

Unterstützung fanden die Marsolleks nun beim Füssener Musikerpaar Miriam und John Westerdoll, das bereits das Konzert im Herbst organisiert hatte. Über seine gemeinnützige Unternehmergesellschaft „Die Waldbibliothek“ gab John Westerdoll dem jungen Violinisten Miles ein Stipendium für einen Meisterkurs bei Linus Roth, Professor am Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg. Enorm viel hätten die fünf Stunden bei dem Violin-Virtuosen und Dozenten gebracht, erzählt Westerdoll, der selbst Violinist ist, Miles schon den einen oder anderen Kniff gezeigt hatte und ihn in Musiktheorie unterrichtete. Der Neunjährige habe eine außergewöhnlich hohe Konzentrationsfähigkeit, profitiere stark von solchen Kursen und nehme alle Hinweise begierig auf, sagt seine Mutter. Der Professor seinerseits habe Miles als außergewöhnlich begabt bezeichnet, das müsse man fördern. Den Aufenthalt der Marsolleks in Füssen unterstützen auch Peter Bletschacher und seine Lebensgefährtin Martina Kaduk, indem sie ihnen kostenlos eine Ferienwohnung zur Verfügung stellten.

Mit drei Jahren begannen sie ihre Ausbildungen

Miles hatte bereits im Alter von drei Jahren mit dem Geigenunterricht begonnen. Nach sechs Monaten gab er sein erstes Konzert, dem rund 45 weitere öffentliche Auftritte vor bis zu 900 Besuchern folgten. Im Juni 2023 bestand er die Prüfung einer Begabtenförderung in Berlin mit Bravour und nimmt inzwischen auch Dirigierunterricht. Seit Bruder Maddox begann ebenfalls bereit mit drei Jahren mit dem Klavierunterricht. Mittlerweile hat er zahlreiche, vor allem internationale Preise gewonnen. Mit fünf Jahren nahm er zudem erstmals Kompositionsunterricht. Mittlerweile hat er mehr als ein Dutzend Werke abgeschlossen, darunter eine Sonatine für Violine und Klavier, für die er bei einem internationalen Kompositionswettbewerb den 1. Preis errang. Ende 2023 bestand er die Aufnahmeprüfung an der Internationalen Musikakademie in Berlin. Als sportlichen Ausgleich betreiben die beiden jungen Musiker übrigens Stepptanz.

In der Waldbibliothek im Senkele gibt es auch Konzerte

Der Name Die Waldbibliothek von Westerdolls Gesellschaft bezieht sich übrigens tatsächlich auf eine Bücherei im Wald: Westerdoll hat sie vor neun Jahren in einem Forsthaus am Naturpfad Senkele zwischen Seeg und Roßhaupten eingerichtet. Dort steht nicht nur Lektüre für Interessierte bereit, das Waldhaus ist auch ein Ort für Veranstaltungen wie Konzerte, zu denen sie auch andernorts einlädt. Mit Einnahmen daraus sowie Spenden für seine gemeinnützige Gesellschaft kann er auch junge Künstler unterstützen, wie jetzt die Marsolleks. Am 9. April ab 19 Uhr lädt die Waldbibliothek beispielsweise zu einem Friedenskonzert mit der „Queen of Klezmer“, Irith Gabriely und dem Trio Alcarmel aus Haifa in die evangelische Christuskirche nach Füssen ein. Geplant sind außerdem Auftritte des Ensembles „Klaviotarren“ im Senkele und eine Wiederaufnahme des Musicals „Ritter Rost“ mit dem Kirchenchor von St. Mang.

Natürlich werden auch die beiden Marsollecks weiter auftreten. Geplant sind Konzerte in Wiesbaden und anderen Städten. Ein Wiedersehen mit ihnen gibt es voraussichtlich auch beim Klavierfestival Clavis in Füssen, bei dem der mittlerweile elfjährige Maddox schon mehrere Kategorien gewonnen hat. Es soll nun um Streicher erweitert werden, so dass es dort auch ein Wiederhören mit Maddox jüngerem Bruder Miles geben könnte.

Informationen zur Gesellschaft Die Waldbibliothek gibt es auf Facebook, per E-Mail an waldbibliothek@t-online.de sowie unter Telefon (0151) 15689839.