Die Mehrwertsteuer für Speisen und Getränke in der Gastronomie soll auf 7 Prozent gesenkt werden. Das fordert der Bundestagsabgeordnete Stephan Stracke, der sich im Biohotel Eggensberger in Hopfen am See mit Hoteliers, Gastwirten und Touristikern zum Austausch traf.

