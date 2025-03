Hopfens Feuerwehrhaus wird saniert

Das Feuerwehrhaus in Hopfen am See ist veraltet, beengt und weder technisch noch energetisch auf dem heutigen Stand. Daher plante die Stadt Füssen einen Umbau des Gebäudes, im Frühjahr 2022 sollte es losgehen. Ging es aber nicht. Aufgrund der angespannten Finanzlage beschloss der Stadtrat damals einstimmig, die Maßnahme bis auf Weiteres zurückzustellen. Doch mittlerweile greift die Haushaltskonsolidierung, zudem wurden Förderrichtlinien geändert und eine Grundstücksfrage geklärt: Daher konnte Bürgermeister Maximilian Eichstetter den Feuerwehrleuten nun die Nachricht überbringen, dass die Generalsanierung Ende 2026 oder im darauffolgenden Jahr angepackt werden kann. Nicht die einzige Neuerung bei der Hopfener Feuerwehr.

