Arbeiten starten für Radweg-Lückenschluss am Hopfensee

Massen an Radlern, von denen etliche verbotenerweise auf der Uferpromenade unterwegs sind, immer wieder gefährliche Situationen zwischen Radfahrern und Fußgängern beziehungsweise (rückwärts ausparkenden) Autofahrern und Radlern auf der Uferstraße: Diese vor allem im Sommer auftretenden Probleme am Hopfensee werden bald der Vergangenheit angehören. Mitte September soll mit dem seit Jahren diskutierten Radweg-Lückenschluss begonnen werden, kündigte Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter im Stadtrat an.

