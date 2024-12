Verbotsschilder werden ignoriert

„Sich auf dünnes Eis begeben“ ist im Deutschen gleichbedeutend mit „sich in eine riskante Situation begeben“: Und das haben etliche Personen an diesem Wochenende auf dem Hopfensee getan. Sie begaben sich aufs Eis, das bislang nicht die erforderliche Dicke von mindestens acht Zentimetern hat. Und damit begaben sie sich in Lebensgefahr, obwohl die Stadt Füssen schnell entsprechende Warnschilder anbringen ließ. Für Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter besonders erschreckend: „Eltern haben vom Rand seelenruhig zugeschaut, wie ihre Kinder bis weit in die Mitte des Sees gerannt sind.“ Als ein Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) auf die Gefahr hingewiesen habe, sei er von den Eltern geradezu beleidigt worden. Am Sonntag wurde auch ein Pärchen gesichtet, das mit einem Kinderwagen auf dem Eis unterwegs war.

