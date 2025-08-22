90 Jahre voller Musik und Landwirtschaft

Ein Hopferauer wird 90 Jahre alt: Peter Martin wurde am 22. August 1935 auf dem „Näzalar-Hof“ in Brandegg geboren und wuchs dort inmitten einer kinderreichen Familie auf. Der Schulweg nach Hopferau war für ihn immer recht lang – im Winter zudem recht beschwerlich, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Im Anschluss an die Volksschulzeit arbeitete Peter im elterlichen Betrieb und besuchte zu Fuß zweimal in der Woche die Berufsschule in Speiden.

Viel Freizeit gab es damals nicht und die Möglichkeiten, diese zu nutzen, waren auch nicht gerade üppig: Man besuchte etwa Veranstaltungen in der Umgebung oder traf sich mit Gleichaltrigen nach Feierabend bei den damals üblichen „Hausbällen“. Dort lernte Martin seine spätere Gattin Anna Hauser kennen, die er 1960 in Hopferaus Pfarrkirche heiratete. Die beiden teilten sich die Arbeit auf dem Hof und zogen eine Tochter und zwei Söhne groß, so die Mitteilung weiter.

Peter Martin ist Mitbegründer des Männerchors Hopferau

Trotz der Arbeit in der Landwirtschaft nahm sich Martin Zeit für das Singen: Seit 1950 war er Mitglied im Kirchenchor St. Martin und von 1989 bis 1995 dessen Vorstand. Zudem war er Mitbegründer des Männerchores Hopferau, dem er ebenfalls eine Zeit lang vorstand. So ist es kein Wunder, dass es dem Jubilar schwerfällt, aufs Singen zu verzichten, seitdem die Stimme nicht mehr so mitmacht, wie er es gewohnt war.

Die Arbeit in der Landwirtschaft samt Erziehung der Kinder sowie das touristische Angebot „Urlaub auf dem Bauernhof“, das vor allem in den Händen von Gattin Anni lag, bestimmte lange seinen Alltag. Nachdem Sohn Gottfried samt Schwiegertochter Hildegard immer mehr in die Fußstapfen der Martins getreten waren, war es für die beiden möglich, sich Auszeiten zu nehmen: Zwölfmal nahm das Ehepaar an einer Fahrt nach Sarnen (Schweiz) beziehungsweise Flüeli zu Bruder Klaus teil.

Außerdem ging es im Jahr 2008 gemeinsam mit dem Kirchen- und Männerchor nach Rom. Schließlich befuhr das Paar die Donau von Passau bis Bratislava. Die Flusskreuzfahrt hatten die beiden laut Mitteilung zur Goldhochzeit 2010 geschenkt bekommen.

Peter Martin aus Hopferau hilft auch mit 90 Jahren noch bei der Heu-Ernte

Seit dem Tod seiner Frau (2018), um die er sich die letzten Jahre vermehrt gekümmert hatte, wurde es stiller in Martins Haushalt – zudem mache ihm die Coronazeit immer noch zu schaffen. Auch mit knapp 90 Jahren geht er seinem Sohn bei der Heu-Ernte noch etwas zur Hand, so die Mitteilung.

Außerdem gäbe es einen Termin, der neben dem Gottesdienst am Wochenende seit Jahren ungeschrieben feststeht: Der „Dienstags-Gottesdienst“, um 9 Uhr, bei dem Mitsingen angesagt ist. Anschließend sitzt der Jubilar mit halbwegs gleichaltrigen Damen beim Kaffee im Lädele. (pm)