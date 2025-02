Vater und zwei Söhne unterschätzen Bedingungen am Aggenstein - Bergwacht Pfronten muss ausrücken

Die Bergwacht Pfronten hat am Dienstagabend eine dreiköpfige Familie am Aggenstein gerettet. Wie die Bergwacht jetzt mitteilt, hatten die Wanderer die Bedingungen am Berg unterschätzt und hatten Schwierigkeiten, voranzukommen.

Am Dienstagabend gegen 19.20 Uhr setzte die Familie einen Notruf ab. Der Vater mit seinen zwei Söhnen befand sich im Aufstieg zum Winterraum der Bad Kissinger Hütte über den Böen-Tritt. Die drei waren mit dem Zug angereist und starteten gegen 14 Uhr im Tal an der Breitenbergbahn in Pfronten.

Rettungseinsatz am Aggenstein: Bergwacht Pfronten holt Winterwanderer vom Berg

Am Berg gestalteten sich die Bedingungen jedoch schwieriger als sie es erwartet hatten. Das Wetter wurde im Laufe des Abends immer schlechter. Regen und Schneefall setzten ein und ihre schweren, großen Rucksäcke machten das Vorwärtskommen sehr mühsam. Die Familie entschloss sich, den Notruf abzusetzen.

Der Einsatzleiter der Pfrontener Bergwacht forderte zur Unterstützung den Rettungshubschrauber RK2 aus Reutte an. Der sammelte am Landeplatz der St.-Vinzenz-Klinik in Pfronten eine Luftretterin auf und flog zur Einsatzstelle am Aggenstein.

Dort bargen die Retter die drei Winterwanderer mittels der Rettungswinde des Helikopters und brachten sie wieder sicher ins Tal. Gegen 21 Uhr war der Einsatz beendet. Fünf Bergretter aus Pfronten sowie die Besatzung des Hubschraubers waren im Einsatz.

Häufig Rettungseinsätze in den Bergen durch sich überschätzende Wanderer

Die Bergretter in der Region mussten in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder ausrücken, weil Wanderer die Bedingungen in den Bergen unterschätzten. Erst am Sonntag rückten Einsatzkräfte der Alpinpolizei in Vorarlberg aus, weil sechs deutsche Wanderer die eigenen Kräfte beim Aufstieg an der Mörzelspitze überschätzt hatten.

In diesem Fall prüft die Polizei nun sogar, ob die Geretteten die Kosten des Einsatzes selbst tragen müssen.

