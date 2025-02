10.000 Euro für Humedica: Buchinger will mit großzügiger Spende inspirieren

„Mit dem Geld möchte ich etwas Gutes für andere tun“, sagt Alex Schwarz zu seiner Spende an Humedica. Der Privatmann aus Buching übergab kürzlich einen Scheck in Höhe von 10.000 Euro an die international tätige Hilfsorganisation. Nach eigener Aussage unterstützt Schwarz die Kaufbeurer Organisation schon mehrere Jahre und möchte nun eine größere Summe stiften. Anfangs sei er unsicher gewesen, ob er seine Spende veröffentlichen soll. Schließlich entschied er sich dafür, denn er möchte mit gutem Beispiel vorangehen und hofft, Nachahmer zu finden.

