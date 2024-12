Der skurrile Fall einer Prostituierten in Füssen - auf der Flucht vor Männern flog sie vom Balkon

Dieser Fall ist mehr als skurril. Und von einem Fall kann hier gleich in doppelter Hinsicht die Rede sein. Denn, was sich am 5. Dezember gegen 21 Uhr in der Füssener Altstadt ereignete, ist nicht nur ein Fall für die Polizei. Vielmehr handelte es sich auch im engeren Wortsinn um einen Fall. Den sehr schmerzhaften einer 61-jährigen Frau nämlich. Die mutmaßliche Prostituierte fiel an jenem Abend auf der Flucht vom Balkon eines Hauses in der Ritterstraße mehrere Meter in die Tiefe und liegt noch immer im Krankenhaus.

