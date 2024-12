Arbeiten, wenn andere sich verwöhnen lassen

Das Festspielhaus am Forggensee bereichert seit vielen Jahren die Kulturlandschaft weit über den Königswinkel hinaus. Auf vielfältigste Weise sorgen rund 300 Mitarbeiter dafür, jeden Besucher ein Stück weit in die Zauberwelt des Musicals zu entführen. Während sich das festlich gekleidete Publikum in der Advents- und Weihnachtszeit kulturell und kulinarisch verwöhnen lässt, wird im Hinter- und Vordergrund auf Hochtouren gearbeitet. Wie beim Singspiel „Der Geist der Weihnacht“ nach der bekannten Charles Dickens Weihnachtsgeschichte: Während es ihren unwiderstehlich charmanten Weihnachtsduft verbreitet, greifen viele fleißige Zahnrädchen des Festspielhausmotors geräuschlos ineinander. Besonders während der Feiertage herrscht reges, besonders festliches Treiben. „Das Arbeiten im Festspielhaus ist immer ein bisschen wie Weihnachten, deswegen fällt mir das Arbeiten in der Weihnachtszeit nicht so schwer. Wir beschenken unsere Besucher immer mit magischen Momenten“, erklärt Renate Böck.

