Seltener Wintergast im Hochzeitskleid

Dieser Anblick überraschte sogar den Füssener Vogelkundler Richard Wismath: Im Halblech-Delta bei Prem entdeckte er unter einer größeren Zahl Schellenten und Pfeifenten auch einen prächtigen Zwergsäger im Prachtkleid. Im Gefolge hatten sich drei Weibchen dieser Art angeschlossen, die stets mal vor oder hinter ihm her schwammen. Warum Wismath so staunte: „Ich konnte in meiner langen Laufbahn als Naturbeobachter bisher nur ganz selten ein Zwergsäger-Männchen an unseren Seen beobachten, aber niemals mit Weibchen. Es ist schon ein besonderer Anblick, ein Männchen im reinweißen Hochzeitskleid und mit auffallend schwarzem Augenfleck an unseren Seen beobachten zu können.“

Von wo aus sie ins Füssener Labnd geflogen sind

Dieses Männchen ist mit seinen Weibchen vom hohen Norden ins Füssener Land gekommen. Denn die Heimat der Zwergsäger ist der nördlichste Teil Norwegens und Finnlands - bis hin zur russischen Waldtundra. Die Vögel haben also eine Strecke „von nahezu 3000 Kilometer zurückgelegt, um an unseren Gewässern überwintern zu können“, teilt Wismath mit. Das macht hungrig: In unermüdlichen Tauchgängen holten sie Nahrung hervor in Form von allerlei Wassertieren und kleinen Fischen, die an der Wasseroberfläche verzehrt werden.

Normalerweise an der mecklenburgischen Ostseeküste

Schwerpunkt des Wintervorkommens von Zwergsägern ist laut dem Füssener Vogelkundler eigentlich die mecklenburgische Ostseeküste. „Um erstaunlicher ist es, dass diese Art, offensichtlich im Gefolge von Schellenten, bis zu den eisfrei fließenden Gewässern des Voralpenlandes geflogen ist.“

Woran man den Zwergsäger erkennt

Der männliche Zwergsäger wirkt auf größere Entfernung einheitlich weiß mit auffallendem schwarzem Augenfleck. Von nahem ist auch die kleine herabhängende schwarz-weiße Haube sichtbar. Ebenso sieht man die auffallend schmalen schwarzen Linien vorn und auf den Schultern.

„Das Zwergsäger-Männchen im Prachtkleid ist für mich einer der schönsten Wasservögel Europas.“ Richard Wismath, Füssener Vogelkundler