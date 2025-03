Irische Klangwelten in der Alten Kantine in Füssen

Am Sonntag, 23. März, 19.30 Uhr, erwartet Musikfans ein ganz besonderes Konzerterlebnis in der Alten Kantine der ehemaligen Hanfwerke Füssen. Das Duo Rufus Coates & Jess Smith, begleitet von David Hope, sorgen für irische Klangwelten in Füssen.

Fans erwartet ein intensives Klangerlebnis

Die Essenz einer Figur, einer Geschichte oder des Blues wirklich einzufangen, ist eine Kunst – eine Kunst, die Rufus Coates & Jess Smith meisterhaft beherrschen. Das irische Duo schafft es, mit Gitarre, atmosphärischen Soundscapes und ihren rauen, unverwechselbaren Stimmen ein intensives Klangerlebnis zu schaffen. Ihr Stil erinnert an Leonard Cohen oder Nick Cave und zieht das Publikum mit auf eine musikalische Reise voller Tiefe und Emotion.

Günstige Tickets an der Abendkasse in Füssen

Nach einer Zeit in Berlin haben Rufus Coates & Jess Smith ihre Heimat wieder in Irland gefunden, von wo aus sie nun zurück aufs Festland kommen. Auf dieser Tournee begleiten sie David Hope, einen Singer-Songwriter aus dem Westen Irlands. Mit Einflüssen aus Blues und amerikanischem Folk, gepaart mit irischer Sensibilität, Witz und Melancholie, sorgt er für ein weiteres Highlight des Abends. Das Konzert verspricht ein einzigartiges Hörerlebnis – authentisch, intensiv und bewegend. Tickets für 5, 10 oder 15 Euro sind an der Abendkasse erhältlich.

Kulturinitiative Füssen startet wieder mit ihren Konzerten

Die Veranstaltung wird von der Kulturinitiative Füssen präsentiert, die sich freut, nach erfolgreichen Konzerten im vergangenen Jahr nun wieder mit den Kantinenkonzerten zu starten.