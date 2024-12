Was im Jahr 2024 in der Gemeinde Hopferau wichtig war

Von der Bestandsaufnahme des Bürgermeisters Rudi Achatz war die letzte Sitzung des Hopferauer Gemeinderats des Jahres 2024 geprägt. So habe man manches fertigstellen können und anderes auf den Weg gebracht, allerdings bedurfte es auch eines Nachtragshaushalts, der jedoch von der ansonsten positiven Bilanz nicht ablenken sollte: Die Querungshilfe bei Hinterberg und die Strecke zwischen ihr und Buchen wurde in recht überschaubarer Zeit fertiggestellt und macht den Verkehr im gequerten Bereich der Kreisstraße OAL2 sicherer. Deutlich länger hatte die Dorferneuerung Heimens gedauert: Nach zwei Jahren Bauzeit wurde sie im Sommer abgeschlossen, was auf dem neu gestalteten Dorfplatz mit den Ortsbewohnern, den Bauleuten, dem Gemeinderat und Pater Shiju Pulickal gefeiert wurde. Ganz so schnell und reibungslos verlief der Ausbau der Gasanschlüsse nicht: Es fehlen noch einige Hausanschlüsse, die Arbeiten dürften im Frühjahr durchgeführt werden.

