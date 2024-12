Rund um den Jahreswechsel gibt es in Füssen zwei Veranstaltungen, die seit etlichen Jahr(zehnt)en wahre Publikumsmagneten sind: die Rutschparty am 30. Dezember und das Neujahrs-Fackelschwimmen am 1. Januar. Bis zu 50 Rettungsschwimmer und -schwimmerinnen werden im eiskalten Lech das neue Jahr begrüßen.

Jahreswechsel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lech Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Silvester Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis