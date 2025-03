„Ein Vorbild für die Arbeit im Finanzsektor“

Ein Blick auf den sympathisch wirkenden Jubilar und die vor ihm auf dem Tisch stehende, bis jetzt nicht angeschnittene Schoko-Torte: Ferdinand Stocker wirkt viel jünger, als es die Zahl „95“ auf der Torte mitteilen will. Der 1930 in der Oberpfalz geborene und in München ausgebildete Diplomkaufmann, der aus familiären Gründen – wie er erzählt – das Ostallgäu als Wahlheimat wählte, hat zur Geburtstagsfeier in kleiner Runde eingeladen. Mit Pressesprecher Felix Blersch ist der Füssener Bürgermeister Maximilian Eichstetter in Stockers Eigenheim gekommen. Auch ein Studienfreund Stockers aus Marktoberdorf ist da. Eichstetter würdigt den entspannt am Wohnzimmertisch sitzenden Jubilar: „Herr Stocker kann für alle Jugendlichen, die im Finanzsektor oder Unternehmensbereich Karriere machen wollen, ein Vorbild sein.“

Von der Beschäftigung mit Zahlen fasziniert

Als Student schrieb sich der junge Ferdinand in Betriebswirtschaftslehre (BWL) ein – seine Studienentscheidung hatte viel damit zu tun, dass er als Sohn des örtlichen Bürgermeisters die Beschäftigung mit Zahlen faszinierend fand. Folglich entschied er sich gegen den Berufswunsch, Meterologe zu werden, der ihm als Jugendlicher in den Sinn gekommen war. Wetterprognosen sind nach wie vor ein Hobby. Die BWL-Studieninhalte machten den Hochschulabgänger fit zum Berufseinstieg. Als Verbandsprüfer des Bayerischen Gnossenschaftsverbands stellte er sieben Jahre lang sein kaufmännisches Talent unter Beweis.

Der richtige Ort zum Fahrradfahren

In seiner nächsten Karrierestufe, als Vorstandsmitglied der Oberbayerischen Volksbank, deutete sich ein vergleichsweise sehr gut dotiertes berufliches Weiterkommen an. Doch er entschied sich dafür, mit seiner Frau und den beiden Söhnen aus München wegzuziehen. „Die Kinder möchten Fahrradfahren. Dafür ist Füssen der richtige Ort, meinte meine Frau.“ So erzählt es Ferdinand Stocker. Beruflich wollte er aber keinesfalls kürzertreten. Als Angestellter einer kleinen Bank sah er eine einmalige Chance, die sich in der Region ergeben würde. Die Idee war, eine Fusion der regional tätigen Banken auf den Weg zu bringen. Bürgermeister Eichstetter betont: „Herr Stocker war immer seiner Zeit voraus. Er hat die VR-Bank zukunftssicher aufgestellt.“

Eine Reihe von Auszeichnungen

Mit einer Goldene Ehrennadel des Deutschen Genossenschaftsverbands und weiteren Auszeichnungen wurde Stockers Schaffen gewürdigt. Parallel zum Berufsalltag lernte er an der VHS Fremdsprachen. Über die auch bei früheren Reisen praktizierte Kontaktpflege – etwa nach Cremona, das damals noch nicht Füssener Partnerstadt war – sagt der Füssener Bürgermeister: Stocker rede gern mit den Menschen und sei ein Freund von Kultur und Natur.

Stocker freut sich auf den vereinbarten Besuch von Kindern der Erich-Kästner-Schule in den nächsten Tagen. Auch auf seinen erneuten Besuch von Aufführungen von Uli Pickls Wirtshaustheater, „die ich mir in jeder Spielzeit nicht entgehen lasse“, wie Stocker betont, als sich die Gäste etwas später am Nachmittag verabschieden.