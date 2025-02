Neues Füssener Jugendparlament geht an den Start

Das neue Füssener Jugendparlament ist im Jugendzentrum offiziell berufen worden. In einer festlichen Veranstaltung wurden die ausscheidenden Mitglieder verabschiedet und die neuen Parlamentarier offiziell ernannt. Als ersten Arbeitsauftrag erhielt das neue Jugendparlament die Planung der konstituierenden Sitzung, in der die Weichen für die kommende Amtszeit gestellt werden sollen. Die Stadtverwaltung und das Jugendzentrum sicherten ihre volle Unterstützung zu und freuen sich auf die Zusammenarbeit mit den jungen Parlamentariern, heißt es in einer Pressemitteilung.

