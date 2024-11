Proben angelaufen für Jesus Christ Superstar

Die Proben der Haupt- und Nebenrollen für das beliebte Musical „Jesus Christ Superstar“ haben im Ostallgäu begonnen: Junge Talente arbeiten mit großer Leidenschaft an einer völlig neuen Inszenierung des Musical-Klassikers über die letzten Tage Jesu. Regisseur Bernhard Fritsch gelingt es dabei, dass jede Meinung der mitwirkenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen gehört wird. Das ist auch im Sinne der Katholischen Jugendstelle Kaufbeuren, die mit ihrem Musical-Projekt junge Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und in ihren Talenten fördern möchte.

