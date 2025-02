Kinderkrebshilfe Königswinkel ermöglicht Familien eine Auszeit nach der Krebsbehandlung

„Es ist eine tolle Möglichkeit, sich mit anderen auszutauschen, ohne sich groß erklären zu müssen“, sagt Carmen Rauh. Sie, ihr Mann und die Kinder verbrachten mit acht weiteren Familien ein Wochenende im Königswinkel. Rauh ist Mutter der elfjährigen Frieda, die vor rund vier Jahren an Krebs erkrankt ist und deren Alltag sich seither radikal verändert hat. Wie dieser Familie aus Neusäß bei Augsburg ergeht es auch den anderen Teilnehmern des Familienwochenendes „Gemeinsam. Gestärkt. In die Zukunft“. In jeder Familie lebt ein krebskrankes Kind.

