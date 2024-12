Zuschauer kugelt Klausen beim Umzug die Schulter aus

Beim Klausen-Umzug in Füssen am Mittwochabend ist einer der Krampusse von einem Zuschauer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, versuchte ein Unbekannter, dem Klausen die Rute - den sogenannten Kuhschwanz - zu entreißen. Dieser ist Teil des traditionellen Kostüms und wird von den Verkleideten fest ums Handgelenk gebunden.

Klausen-Umzug in Füssen: Zuschauer verletzt Kostümierten

Beim Versuch, dem Klausen die Rute zu entreißen, hat der bislang unbekannte Zuschauer offenbar so ruckartig und stark nach hinten gezogen, dass dem 19-Jährigen unter dem Krampuskostüm die rechte Schulter auskugelte. Der junge Mann musste daraufhin in einem nahegelegenen Krankenhaus versorgt werden. Der Täter ist der Polizei aktuell noch nicht bekannt. Die Ermittler bitten etwaige Zeugen, die Angaben zu Tat oder Täter machen können, sich unter der Nummer 08362/9123-0 bei der Polizei in Füssen zu melden.