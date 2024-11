In Nesselwang wird noch viel mit alten Ölheizungen geheizt

Seit 1. Januar 2024 gilt das Gesetz zur Wärmeplanung in Deutschland. Es verpflichtet alle Gemeinden zu einer kommunalen Wärmeplanung, die bis zum 30. Juni 2028 zu erstellen ist. Für den Markt Nesselwang hatte Energie Schwaben ein Projekt entwickelt, das nun im voll besetzten Pfarrheim St. Andreas vorgestellt wurde. Diese Ergebnisse sollen in der Bürgerversammlung am 29. November, um 20 Uhr in der Alpspitzhalle noch einmal vorgestellt werden.

Anton Reichart Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nesselwang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wärmeplanung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis