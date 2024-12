Zum Jahresabschluss zeigt die Galerie Augenblick in Tannheim Arbeiten zweier Allgäuer Künstlerinnen

Zum Abschluss des Ausstellungsjahres 2024 in der Galerie Augenblick in Tannheim hat Veronika Kunz-Radolf eine Ausstellung mit zwei Künstlern aus den nahegelegene Allgäu organisiert.

Monika Petri, geboren 1948 in Thailfingen auf der Schwäbischen Alb, promovierte Ärztin im Ruhestand, ist mit diversen Bildern und filigranen Skulpturen vertreten. Nach den Studium mit den Stationen München, Freiburg und Lübeck landete sie schließlich in Kaufbeuren, wo sie seit 1991 (zunächst in Irsee) als freischaffende Künstlerin tätig ist. Die Mutter von drei Kindern, die ihren Mann gerne als „Kunstknecht“ bezeichnet, bringt gerne abstrakte Bilder auf Leinwand und Holz, hat aber auch ausgefallene, in Wachs gegossene Papier- und Stoffskulpturen im Repertoire. Seit 2013 nimmt sie regelmäßig an Ausstellungen teil, vorwiegend im Allgäuer Raum. Im Jahr 2000 erhielt sie den Kunstpreis der Gemeinde Pfronten, 2001 den Kunstpreis der Stadt Bad Wörishofen.

Lucie Sommer-Leix zeigt unter anderem Porzellanfiguren von Sportlerinnen. Foto: Hans-Georg Gröner

Ihre neun Jahre jüngere Freundin Lucie Sommer-Leix hat farbenfrohe Porzellanfiguren mit nach Tannheim gebracht. Die teilweise wie im richtigen Leben als Litfaßsäulen dekorierten Sportler stellen Skifahrer und Eisschnellläufer der Weltmeisterschaft dar, die im Jahr 2021 in Oberstdorf stattgefunden hatte. Die gelernte Zahntechnikerin ist seit 1985 als freischaffende Künstlerin tätig, lebt in Waltenhofen bei Kempten und ist Vorsitzende des Berufsverbands Bildender Künstler Allgäu/Schwaben-Süd. Ihre künstlerische Tätigkeit verfeinerte sie in mehreren Auslandsaufenthalten in Spanien, Italien, Dänemark, Bali und Indien. 2013 erhielt sie den Kunstpreis der Rupert-Gabler-Stiftung. Neben ihren Skulpturen, die oft an die Nana-Figuren von Niki de Saint Phalle erinnern, hat sie Acryl-Bilder auf Leinwand, Aquarelle auf Papier, Skizzen und Radierungen im Programm. Gleichzeitig mit Tannheim stellt Sommer-Leix derzeit noch in der Galerie Oberstorf im Trettachstüble aus.

Die Ausstellung in Tannheim ist noch bis zum 12. Januar mittwochs bis sonntags jeweils von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 29. Dezember, ist Lucie Sommer-Leix in der Ausstellung anwesend, am Sonntag, 5. Januar, steht Monika Petri Interessierten zu Künstlergesprächen zur Verfügung.