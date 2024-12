Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren investiert zehn Millionen in Füssen

Heute fällt mit einem Spatenstich der offizielle Startschuss für den Bau eines neuen Wohnheims für Menschen mit Behinderung in Füssen. Die Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren errichtet dort ein Gebäude mit 16 Wohnplätzen, acht davon sind für Menschen mit erworbener Hirnschädigung (MEH) vorgesehen. Diese acht Plätze unterstützt die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, mit einer Spende von einer Million Euro. Die Kosten für das gesamte Bauwerk belaufen sich auf rund zehn Millionen Euro.

Was die Lebenshilfe mit dem Neubau abdecken will

Die Lebenshilfe deckt mit dem neuen Wohnheim einen weißen Fleck im Süden des Ostallgäus ab. Dort gibt es aktuell im Vergleich zu anderen Teilen des Landkreises keine Unterkunft für Menschen mit Behinderung. Eine für Menschen mit erworbener Hirnschädigung fehlt sogar im größeren Umkreis. Laut der Lebenshilfe gibt es für ganz Schwaben nur das Nachsorgezentrum in Augsburg und eine Wohnform in Memmingen. Der Bedarf steige aber. Im Ostallgäu seien aktuell um die 160 Personen betroffen, die bislang in ihren Familien versorgt werden.

So sieht das neue Wohnheim aus

Entstehen soll ein zweigeschossiger Neubau. Im Erdgeschoss sind die acht Plätze für Menschen mit geistiger oder anderen Behinderungen vorgesehen, im ersten Obergeschoss die für MEH. Die Einzelapartments bekommen jeweils eine eigene Nasszelle und einen Freisitz. Für das sogenannte Lebenstraining, das den Menschen mit erworbener Hirnschädigung helfen soll, in ein normales Leben zurückzufinden, sind zwei Koch- und Essbereiche geplant, die einem gewohnten häuslichen Umfeld nachgebildet werden.

Bauende ist für 2027 geplant

Weiter stehen allen Bewohnern eine überdachte Terrasse, ein Mehrzweck- und Therapieraum und ein Hobbyraum mit Werkstatt für arbeitstherapeutische Angebote zur Verfügung. Die nötigen Physio- und Ergotherapie-Sitzungen können damit nach Wunsch vor Ort erfolgen. Die Fertigstellung des Projekts ist für Anfang 2027 geplant.