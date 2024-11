Paar stiehlt Holundersträuche aus Landschaftsschutzgebiet bei Lechbruck

Am frühen Sonntagmorgen hat eine Polizeistreife aus Füssen ein Diebespaar in Lechbruck am See (Kreis Ostallgäu) auf frischer Tat ertappt. Wie die Beamten mitteilen, hatte das Paar in einem Landschaftsschutzgebiet zwei Holundersträucher ausgegraben. Sie waren mit dem Diebesgut bereits auf dem Rückweg zu ihrem Auto, als die Polizei sie anhielt.

Diebstahl in Lechbruck am See: Polizei ermittelt

Die beiden waren einsichtig und brachten die Sträucher umgehend zurück. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen das Ehepaar ein.

