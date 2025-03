Jede Menge Tipps für den Umgang mit sich selbst

Sie ist also auch Autorin und was für eine. Nämlich keine ganz normale, sozusagen „seriöse“ - das bewies die schon seit längerer Zeit bekannte Schauspielerin und Kabarettistin Constanze Lindner kürzlich zum ersten Mal in Füssen. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Lechklänge“ brannte sie am Internationalen Frauentag gut eineinhalb Stunden lang ein wahres Feuerwerk guter Laune in den Lechhallen im Magnuspark ab. Dafür erntete sie sehr langen und stürmischen Beifall von den rund 180 absolut begeistert scheinenden Besuchern, unter denen sich ein Großteil Männer befand.

